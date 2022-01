Hommage an Thierry Mugler: ProSieben wiederholt alte «GNTM»-Folge

Der plötzliche Tod von Modedesigner und Fotograf Thierry Mugler (1948-2022) am 23. Januar hat in der Modewelt eine Welle der Trauer ausgelöst. In Gedenken an den kreativen Modeschöpfer wird ProSieben am 27. Januar ab 23:45 Uhr eine alte «Germany's next Topmodel»-Folge der 16. Staffel wiederholen, in der Mugler zu Gast war und Heidi Klum (48) in der Jury unterstützt hat. Das hat der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.