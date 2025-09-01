Homophob? Zoë Kravitz findet alte «Friends»-Jokes problematisch

David Schwimmer (58), der Ross Geller spielte, verteidigte die Show 2020 jedoch teilweise. Im Gespräch mit «The Guardian» betonte er, dass «Friends» zu seiner Zeit durchaus progressiv war: «Die Serie war bahnbrechend in der Art, wie sie mit Sex, gleichgeschlechtlichen Ehen und Beziehungen umging.» Er verwies darauf, dass bereits in der Pilotfolge sein Charakter von seiner Frau für eine andere Frau verlassen wurde und später eine gleichgeschlechtliche Hochzeit gefeiert wurde.