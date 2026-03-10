Homophober Spruch: Star verlässt «Promis unter Palmen»

Teamspiel mit Twist

Beim Teamspiel gibt es einen besonderen Twist. Nachdem Kevin und Eric abwechselnd ihre Wahl getroffen haben, müssen die Kapitäne ihre gerade zusammengestellten Teams tauschen. Mauscheleien und absichtliches Verlieren ist also nicht mehr so leicht möglich, so zumindest das offenbare Kalkül der Produzenten. Doch Dilara spielt auch unter einem anderen Kapitän falsch, unter Kevin statt Eric. Da sie in einem Team mit Gina–Lisa spielt, will sie absichtlich verlieren, um die Konkurrentin rauszuwerfen.