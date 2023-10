Honey Lips: Der perfekte Beauty-Hack für den Herbst

Als erstes den goldenen Lidschatten mit dem Pinsel in die Mitte der Ober– und Unterlippe auftragen. Dafür auch die Fingerspitze nehmen und tupfen. Der Lippenbogen wird so automatisch betont, was unsere Münder optisch grösser wirken lässt. Danach mit dem Lipliner die Konturen der Lippen nachziehen. Das sorgt für zusätzliches Volumen. Zu guter Letzt den Lipgloss auftragen – fertig sind die trendigen Honey Lips. Auch auf Instagram oder TikTok gibt es derzeit viele Tutorials für den Beauty–Hack.