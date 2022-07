Honeymoon-Trips 2022: Hier zieht es frischgebackene Ehepaare hin

Wer es besonders lauschig und privat haben will, kann sogar eine zuckersüsse Insel in der Karibik mieten: Die Form eines Zuckerhutes gab «Sugarloaf» ihren Namen. Das unbewohnte Eiland liegt vor der Nordostküste von Saint Patrick, gehört zu Grenada und ist somit Teil der kleinen Antillen in der Karibik. Erreichbar ist die Nachbarinsel von Sandy Island, Green Island und Bird Island nur per Boot. Einmal angekommen, erwartet Urlauber Natur pur.