Honigblond: Die neue Trendfarbe à la Stilikone Zendaya

Honigblond – dank Schauspielerin Zendaya (27) und ihrer aktuellen Pressetour für ihren neuen Film «Challengers» erobert dieser sanfte und warme Blondton derzeit die Hairstyling–Welt im Sturm. Die Haarfarbe verleiht ihrer Trägerin eine natürliche, sonnenverwöhnte Ausstrahlung. Doch was genau macht Honigblond als Haarfarbe so besonders? Wir schauen uns die Trend–Haarfarbe genauer an und geben hilfreiche Tipps, wie der Wechsel von dunklem auf helles Haar – wie bei Beauty– und Fashion–Queen Zendaya – erfolgreich gelingen kann.