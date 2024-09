«Hoppe, hoppe Reiter»: Helene Fischer singt jetzt Kinderlieder

Soundbuch mit gezeichneter Helene Fischer

«Die schönsten Kinderlieder» erscheint nicht nur als CD, Schallplatte und MC. Es gibt auch ein Soundbuch, in dem eine gezeichnete Helene Fischer auftaucht. Kinder ab zwei Jahren können in dem Buch Knöpfe drücken, damit die Stimme der «Atemlos»–Sängerin zu hören ist. Ausserdem können sie mit einem Knopfdruck die Laute von Tieren erklingen lassen. Das Buch soll sich so auch zum Lernen eignen.