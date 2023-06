Hör mal, wer da feiert! Tim Allen wird 70 Jahre alt

Bevor er mit der Kult-Sitcom «Hör mal wer da hämmert» zum Star wurde, sass Tim Allen tatsächlich im Gefängnis. Diese Anekdote darf in keinem Text über den Schauspieler fehlen, der am 13. Juni seinen 70. Geburtstag feiert. Allen wurde 1978 an einem Flughafen in Michigan mit 650 Gramm Kokain erwischt. Nach zwei Jahren und vier Monaten Haft wurde er auf Bewährung entlassen.