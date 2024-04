«Horizon»: Deutscher Trailer und Startdatum zu Kevin Costners Western

«Yellowstone»–Star Kevin Costner (69) hat mit «Horizon» sein ganz persönliches Western–Herzensprojekt verwirklicht. Der Film, der als Auftakt einer vierteiligen Kino–Reihe geplant ist, wird am 19. Mai auf den renommierten Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere feiern. Nun steht auch fest, wann «Horizon: Eine amerikanische Saga» in den deutschen Kinos startet: Am 22. August ist es so weit, wie Tobis Film heute per Pressemitteilung bekannt gegeben hat.