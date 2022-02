«Horizon Forbidden West»: Aloys gefährliche Reise gen Westen

Was der niederländische Entwickler Guerilla Games mit seinem neuen Titel abliefere, sei «nichts weniger als phänomenal», meint «GamesRadar+». Die Geschichte, das Gameplay, verwendete Mechaniken und die Welt an sich seien allesamt im Vergleich zum ohnehin grossartigen Vorgänger verbessert worden. Für «GamingBolt» ist Aloys Reise in den «verbotenen Westen» eines der «besten Spiele seiner Art in jüngster Zeit» und eine «eindrucksvolle Leistung» in den Bereichen Storytelling, Game-Design sowie Technologie.