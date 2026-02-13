Horror-Update: Lindsey Vonn wird noch zwei weitere OPs brauchen

Das Verletzungsdrama der US–amerikanischen Skirennläuferin Lindsey Vonn (41) ist noch lange nicht ausgestanden. Wie Vonn nun persönlich in einem Instagram–Update aus dem Krankenhaus mitgeteilt hat, wird sie sich nach drei bereits erfolgten Operationen mindestens noch zwei weiteren Eingriffen unterziehen müssen.
«Morgen werde ich erneut operiert und hoffe, dass alles gut verläuft, damit ich womöglich entlassen werde und nach Hause zurückkehren kann», hat sie zumindest die leise Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat. Allerdings relativiert sie umgehen selbst und gibt in dem Video preis, «noch eine weitere Operation [zu] benötigen. Ich weiss noch nicht genau, was das bedeutet.» Wirklich sicher könne sie sich nur sein, «noch einen langen, langen Weg vor» sich zu haben.
Vonn bereut nichts
Nach ihrem schweren Sturz bei der olympischen Abfahrt in Cortina d‹Ampezzo liegt die US–amerikanische Ski–Legende im Krankenhaus Ca› Foncello im norditalienischen Treviso. Bereits am 11. Februar hatte die 41–Jährige in einem Instagram–Post geschrieben: «Danke an das gesamte unglaubliche medizinische Team.»
Trotz der starken körperlichen Schmerzen betonte Vonn zudem, dass sie nichts bereue. Am Start gestanden zu haben sei «ein unglaubliches Gefühl» gewesen, das sie nie vergessen werde. Zu wissen, dass sie die Chance gehabt habe zu gewinnen, sei an sich schon ein Sieg gewesen. Skifahren sei schon immer ein gefährlicher Sport gewesen und werde es auch immer bleiben.
Zu der Kritik, dass sie in Cortina d'Ampezzo bereitsmit einem Kreuzbandriss an den Start ging, erklärte sie: «Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten mit meinem Sturz überhaupt nichts zu tun.» An ihre Fans wandte sie sich zugleich mit einem eindringlichen Appell: «Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen.»