Horror-Update: Lindsey Vonn wird noch zwei weitere OPs brauchen

«Morgen werde ich erneut operiert und hoffe, dass alles gut verläuft, damit ich womöglich entlassen werde und nach Hause zurückkehren kann», hat sie zumindest die leise Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat. Allerdings relativiert sie umgehen selbst und gibt in dem Video preis, «noch eine weitere Operation [zu] benötigen. Ich weiss noch nicht genau, was das bedeutet.» Wirklich sicher könne sie sich nur sein, «noch einen langen, langen Weg vor» sich zu haben.