Horrorunfall und Nasen-OP: Die schlimmsten Momente von Jennifer Grey

Der Horrorunfall

«Der Autounfall in Irland war eines der drei grössten Traumata meines Lebens, vielleicht das grösste», sagte sie «Entertainment Tonight». Der Unfall passierte wenige Wochen vor der Veröffentlichung ihres mittlerweile legendären Films «Dirty Dancing» aus dem Jahr 1987. Die Schauspielerin war mit ihrem damaligen Freund Matthew Broderick (60) unterwegs. Broderick sass am Steuer, als der Wagen von der Spur abkam und in ein anderes Fahrzeug krachte. Die beiden Frauen in dem anderen Auto starben bei dem Unfall. Broderick, seit 1997 mit «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (57) verheiratet, und Jennifer Grey wurden schwer verletzt.