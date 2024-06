Horst Janson: Schauspieler erlitt Schlaganfall

Der beliebte Schauspiel–Star Horst Janson («Der Bastian», 88) hat einen leichten Schlaganfall erlitten. Ehefrau Helgardt Hella Ruthardt (76) berichtete der «Freizeit Revue» von den hochdramatischen Minuten nach dem medizinischen Notfall. «Als er ins Haus kam, konnte er plötzlich nicht mehr sprechen», so Ruthardt, die seit 1982 mit Janson verheiratet ist. Sie habe daraufhin den Notarzt gerufen, in der Klinik sei der 88–Jährige an lebenserhaltende Geräte angeschlossen worden.