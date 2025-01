Horst Janson: Trauer um «wunderbaren Kollegen» und «grossen Schwarm»

Und auch die «Sesamstrasse» verabschiedet sich. Auf dem offiziellen deutschen Instagram–Profil steht in einem Beitrag zu einem Bild aus der Sendung: «Mit grosser Trauer nehmen wir Abschied von Horst Janson, der uns als ‹Horst› in der Sesamstrasse mit seiner Herzlichkeit und seinem Lächeln verzauberte. Seine Auftritte brachten Generationen von Kindern zum Lachen und lehrten uns wertvolle Lektionen. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Ruhe in Frieden, lieber Horst.»