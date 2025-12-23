Horst Lichter: Das ist das traditionelle Weihnachtsessen seiner Mutter

Von Gutscheinen hält er gar nichts

Auf ein bestimmtes Geschenk würde er hingegen in Zukunft gerne verzichten: Gutscheine. Er habe immer mal wieder welche bekommen, aber noch nie eingelöst. Selbst einen Gutschein über vier Hotelübernachtungen zur Hochzeit hätten er und seine Frau nicht genutzt. «Dann sagt man sich zuerst: Das kann ich ja immer noch machen. Bis man sich irgendwann sagt: Das ist Urzeiten her, der Gutschein gilt doch gar nicht mehr.» Deshalb empfiehlt er: «Wenn Sie einen Hotelgutschein verschenken wollen, schreiben Sie unbedingt ein Datum darauf und sorgen Sie dafür, dass die Beschenkten sich das Datum im Kalender freihalten.»