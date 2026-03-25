«Horst Schlämmer sucht das Glück»: Gelungenes Comeback der Kultfigur?

Der Look ist zwar Absicht, aber darauf muss man sich trotzdem erst mal einlassen, genau so wie auf Horsts Art. Viele seiner Gags zünden nicht, sind übertrieben und wirken zuweilen auch «cringe», wie es die Gen Z sagen würde. Irgendwie ist alles aus der Zeit gefallen und etwas eingestaubt, was Trenchcoat und Perücke ja im Endeffekt auch tatsächlich sind. Denn die Zeiten – und der Humor – haben sich seit Schlämmers letztem Kinoauftritt einfach geändert. Ein grosser Aufreger ist die Persiflage eines distanzlosen Lokaljournalisten mit latentem Sexismus in Zeiten eines realen Donald Trump an der Macht auch schon lange nicht mehr. Und wo die Grenzen zwischen witzig und befremdlich verschwimmen, wenn Schlämmer sich von einer Domina auspeitschen lässt, muss jeder selbst entscheiden. So muss man sich vor allem auf die Nostalgie besinnen, wenn man über Schlämmer lachen will. Zumal der auch nicht mehr das ist, was er mal war, weil er sogar auf seinen geliebten Doornkaat verzichtet. Weisse Bescheid.