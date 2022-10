Hosenanzüge als Schutzschild: Hillary Clinton feiert 75. Geburtstag

Bereits 2020 hatte sie in der Doku «Hillary» erklärt, dass sie wegen der Affäre ihres Mannes, mit dem sie seit 1975 verheiratet ist, «am Boden zerstört» war und dass sie «es nicht glauben» konnte. Dennoch blieb sie bei ihm - und bereute es offenbar nicht. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin nannte die Entscheidung, die Ehe weiterzuführen, «das Mutigste», was sie jemals getan habe. Zumindest was ihr Privatleben anging, sagte sie «CBS News». Es sei «wirklich hart» gewesen. «Wie Sie wissen, hatte jeder eine Meinung dazu. Leute, die ich nie getroffen habe, hatten eine sehr starke Meinung dazu.» Alles habe in der Öffentlichkeit stattgefunden, das hat es noch «schmerzhafter und schwieriger gemacht», fuhr Clinton, die mit ihrem Mann die gemeinsame Tochter Chelsea (42) hat, fort: «Aber ich bereue nichts.» Bereits 2017 sagte sie in einem TV-Interview über ihren Ehemann: «Ich bin stolz und dankbar, dass ich mit meinem besten Freund verheiratet bin.» Er sei in all den Jahren ihre «grösste Quelle der Ermutigung und Unterstützung» gewesen. Das Paar hatte sich bereits 1971 kennengelernt, als beide Studenten der Yale Law School waren.