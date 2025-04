Hot Cross Buns, Ka'ak Asfar und mehr: Osterrezepte aus aller Welt

Ka'ak Asfar aus Palästina

Der Name Ka‹ak Asfar bedeutet wörtlich «gelber Kuchen» – wegen seiner charakteristisch goldgelben Farbe, die durch Kurkuma entsteht. Es handelt sich um ein süsslich–würziges Hefegebäck in Ringform, das grosszügig mit Gewürzen wie Anis, Fenchel, Mahleb, Kurkuma und manchmal auch Muskatnuss oder Zimt verfeinert wird. Dieses Gebäck wird traditionell in der Karwoche gebacken, meist am Gründonnerstag oder Karfreitag, und symbolisiert Freude und Hoffnung trotz der Trauer der Karwoche – denn das Gold steht für das kommende Licht des Ostersonntags. Besonders gut schmecken die Ka›ak Asfar mit Käse gefüllt oder in Dattelpaste oder Labneh gedippt.