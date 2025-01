Hot Pilates, Bikram Yoga und mehr: Ist Sport bei Hitze effektiver?

Sport ist bekanntlich schweisstreibend – ob Joggen, Kraft–Training oder eine intensive Yoga–Session. Doch was passiert, wenn die Schweissproduktion durch bewusst beheizte Räume noch weiter gesteigert wird? Trainingsarten wie Hot Pilates oder Hot Yoga, auch Bikram Yoga genannt, haben in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen. Während einige schwören, dass das Training in der Hitze besonders effektiv ist, gibt es auch Kritik aufgrund potenzieller Risiken. Wie genau wirkt sich Hitze auf den Körper aus und ist Sport bei hohen Temperaturen tatsächlich gesund?