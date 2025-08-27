Hotels erfinden sich als Kulturorte neu

Kulturelle Highlights der Region Tiers/Südtirol

Die Schlernregion bietet Hotelgästen ein reichhaltiges kulturelles Umfeld. Das nahegelegene Völs am Schlern beheimatet das Museum «Zeitreise Mensch» mit archäologischen Funden aus der Region. In Bozen, nur 30 Minuten entfernt, lockt das renommierte Archäologiemuseum mit der weltberühmten Gletschermumie Ötzi. Das Konzerthaus Bozen und das Stadttheater präsentieren ganzjährig hochkarätige Aufführungen von Klassik bis Moderne und die historische Altstadt mit ihren gotischen Laubengängen und dem Dom bietet selbst ein kulturelles Erlebnis. Besonders reizvoll sind die Südtiroler Kulturtage im Herbst, wenn Burgen und Schlösser der Region ihre Türen für Konzerte und Ausstellungen öffnen.