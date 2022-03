House-of-Pain-Frontmann Everlast: Seine Frau will die Scheidung

Sein Künstlername bedeutet im Deutschen so viel wie «ewig». Doch die Ehe des Rappers Everlast (52) ist offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie das US-Portal «TMZ» meldet, hat die Frau des ehemaligen House-of-Pain-Frontmannes die Scheidung eingereicht. Lisa Schrody habe die entsprechenden Dokumente am Mittwoch zu einem kalifornischen Gericht gebracht. Laut den Unterlagen habe man sich nach 13 Jahren Ehe bereits am 8. Dezember 2021 wegen «unüberbrückbarer Differenzen» getrennt.