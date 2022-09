«House of the Dragon»: Auf diesem realen Bürgerkrieg basiert die Serie

Fantasy-Autor George R.R. Martin (73) hat mit «Fire & Blood» die literarische Vorlage zur neuen HBO-Serie «House of the Dragon» verfasst. Martin bedient sich für seine mittelalterliche Fantasy an der realen Geschichte Englands, wie er im Sommer dieses Jahres selbst bestätigte: «Ich lasse mich von der Historie inspirieren [...]. Wie vielen Menschen aufgefallen ist, basiert ‹Game of Thrones› sehr lose auf den ‹Rosenkriegen›. [‹House of the Dragon›] basiert auf einer früheren Geschichtsperiode genannt ‹Die Anarchie›».