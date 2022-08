«House of the Dragon»: Das erwartet Fans im «Game of Thrones»-Ableger

«House of the Dragon»: Die Darsteller der neuen HBO-Serie

Wie bei der Mutterserie «Game of Thrones» setzen die Verantwortlichen auch bei «House of the Dragon» auf ein starkes Schauspiel-Ensemble. So spielte Matt Smith, der Darsteller von Prinz Daemon Targaryen, zuvor bereits die berühmte Titelfigur in der langlebigen BBC-Kultserie «Doctor Who». In der Netflix-Serie «The Crown» über das Leben von Queen Elizabeth II. war er als Prinz Philip zu sehen. Olivia Cooke, die Alicent Hightower verkörpert, war bereits in Steven Spielbergs Oscar-nominiertem Sci-Fi-Werk «Ready Player One» und dem Sundance-Hit «Vollblüter» mit von der Partie. Ihr Gegenüber, die Schlüsselfigur Rhaenyra Targaryen, spielt Emma D‹Arcy. Die 30-Jährige identifiziert sich selbst als nichtbinäre Person und trat bereits in den Serien «Wanderlust» und «Truth Seekers» auf. Schauspiel-Veteranen wie Paddy Considine («The Outsider»), Rhys Ifans («Notting Hill») und Eve Best («The King›s Speech - Die Rede des Königs») runden das Ensemble von «House of the Dragon» ab.