«House of the Dragon»: Epischer erster Teaser zur dritten Staffel

«Du bist die Königin der Drachen. Die absolute Macht ist dir zum Greifen nah», heisst es in dem rund einminütigen Video bedeutungsschwanger. Der Teaser–Trailer zeigt Szenen, die andeuten, dass zwischen Drama und Action viel geboten sein dürfte. Der Ableger basiert auf der Erzählung «Feuer und Blut» von US–Autor George R. R. Martin (77), der bereits mit «Das Lied von Eis und Feuer» die Vorlage zu «Game of Thrones» geliefert hat. Das Spin–off, beziehungsweise Prequel, konzentriert sich auf die Geschichte des Hauses Targaryen und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen aus der Originalserie.