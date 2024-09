«House of the Dragon»: George R. R. Martin sieht «toxische» Änderungen

George R. R. Martin (75) hat in einem inzwischen gelöschten Post auf seiner Website «Not a Blog» erneut seinen Unmut über die Serie «House of the Dragon» kundgetan. Das «Game of Thrones»–Prequel basiert wie die Vorgängerserie auf seinen Büchern. Die Unterschiede zwischen seiner Vorlage «Feuer und Blut» und der Serie sind Martin, der selbst als ausführender Produzent beteiligt ist, aber viel zu gross.