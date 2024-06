«House of the Dragon» ist zurück: So geht es in Staffel zwei weiter

Vor knapp zwei Jahren flimmerte die Premierenstaffel des «Game of Thrones»–Nachfolgers «House of the Dragon» über die Bildschirme. Nun geht die epische Fantasyserie, die rund zweihundert Jahre vor den bekannten Ereignissen rund um Daenerys Targaryen, Jon Schnee und Co. spielt, mit Staffel zwei bei Sky und Wow weiter. Die neuen Folgen profitieren dabei stark vom ausgefeilten Aufbau der Welt, der in Season eins geleistet wurde, und fesseln von der ersten Minute an mit einem blutigen innerfamiliären Bürgerkrieg.