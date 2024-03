«House of the Dragon»: Neue Folgen laufen parallel zur US-Ausstrahlung

Das erwartet Fans in der zweiten Staffel von «House of the Dragon»

«House of the Dragon» basiert auf George R. R. Martins Buch «Feuer und Blut» und spielt circa 200 Jahre vor den Ereignissen aus «Game of Thrones». Das Prequel erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Nach dem schockierenden Tod aus den letzten Momenten der Premierenstaffel wird der «Tanz der Drachen» genannte Targaryen–Bürgerkrieg um die Herrschaft über Westeros in den neuen Episoden so richtig in die Gänge kommen.