«House of the Dragon» startet zeitgleich zur US-Ausstrahlung bei Sky

«Game of Thrones»-Fans müssen sich bei der Ableger-Serie «House of the Dragon» keine Sorgen über Spoiler aus den US-Medien machen. Denn die erste Staffel des Spin-offs wird hierzulande zeitgleich zum US-Start, also in der Nacht zum 22. August dieses Jahres, via Sky Ticket und Sky Q zu sehen sein. Abends am 22. August wird es die Folge dann um 20.15 Uhr auch noch auf Sky Atlantic geben. Das gab der Pay-TV-Sender nun bekannt.