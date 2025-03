«House of the Dragon»: Tommy Flanagan ergattert Rolle als Fanliebling

Für die gerade entstehende dritte Staffel der HBO–Serie «House of the Dragon» konnten zwei namhafte Neuzugänge verkündet werden. Wie die US–Seite «Entertainment Weekly» berichtet, stösst in Person von Tommy Flanagan (59) ein profilierter Charaktermime zum Cast der neuen Folgen. Der Schotte wirkte unter anderem schon in Filmen wie «Braveheart» und «Gladiator» mit und zählte in der Serie «Sons of Anarchy» zu den Hauptdarstellern.