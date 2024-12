«House of the Dragon» und mehr: Die erfolgreichsten Serien des Jahres

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, führt die zweite Staffel der Serie «House of the Dragon» (seit 2022) ihren Erfolg fort: Die Geschichte rund um den Machtkampf des Hauses Targaryen schafft es auf den ersten Platz. Die zehnteilige Serie «The Day of the Jackal» (seit 2024) folgt auf Platz zwei. Eine zweite Staffel der Thrillerserie mit Eddie Redmayne (42) in der Hauptrolle wurde bereits bestätigt. Bei «The Day of the Jackal» handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth (86), der bereits 1973 mit Edward Fox (87) und 1997 mit Bruce Willis (69) in den Hauptrollen des professionellen Auftragsmörders verfilmt wurde.