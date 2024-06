«House of the Dragon» und mehr: Die Serien-Highlights im Juni

Die schwarzhumorige, überaus düstere und smarte Comicbuch–Adaption «The Boys» stellt einen der grössten Serienerfolge für Amazons Streamingdienst Prime Video dar. Nun erscheinen die ersten drei Episoden aus Staffel vier auf einen Schlag am 13. Juni, im Anschluss geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter. Neu im Cast sind in Staffel vier Susan Heyward («Orange Is the New Black», 41), Valorie Curry («The Tick», 38) und «The Walking Dead»–Star Jeffrey Dean Morgan (58). Staffel fünf ist auch bereits bestätigt, die Serie wird also weitergehen.