«House of the Dragon» und mehr: So gehen die Serien-Kracher weiter

Für Staffel zwei von «The Last of Us» wird die überaus populäre Videospiel–Fortsetzung «The Last of Us Part II» aus dem Jahr 2020 adaptiert. Daher werden wohl auch die neuen Episoden der HBO–Serie – analog zur Games–Vorlage – mit einem Zeitsprung von einigen Jahren beginnen. Die Serienmacher Craig Mazin («Chernobyl», 52) und Neil Druckmann (45), seines Zeichens Entwickler der Vorlagen–Spiele, haben bereits angekündigt, dass die Ereignisse des zweiten Computerspiels wohl in mehreren Serienstaffeln erzählt werden.