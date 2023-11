«House of the Dragon»: Zweite Staffel wird im Sommer 2024 starten

Für die kommenden «House of the Dragon»–Episoden versprach Showrunner Ryan Condal bereits im April 2023 in einem Statement mehr von dem, das die Serien aus dem «Game of Thrones»–Universum seit jeher auszeichnet: Hinterlistige Intrigen und epochale Schlachten: «Alle eure Lieblingscharaktere werden bald an den Ratstischen konspirieren, mit ihren Armeen marschieren und auf ihren Drachen in die Schlacht ziehen. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir alles auf Lager haben.» Schon Anfang März hatte Condal die Vorfreude geschürt. Bei einem Screening–Event in Los Angeles versprach er, dass die zweite Staffel von «House of the Dragon» bei der Anzahl der Drachen noch einmal gehörig aufstocken werde. «Ihr werdet fünf neue Drachen treffen», sagte Condal laut «The Hollywood Reporter».