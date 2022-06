«HIMYF» setzt derweil auf einen diversen Cast und bietet mit Tien Tran (Ellen), Daniel Augustin (Ian), Suraj Sharma (Sid) und Francia Raisa (33, Valentina) Vielfältigkeit. Trans Charakter ist zudem lesbisch und wie Sophie auf Liebessuche. Für den allseits beliebten «Fish Out Of Water»-Humor sorgt derweil Tom Ainsley (30) als Charlie. Der ist eigentlich britischer Aristokrat, schlug jedoch sein Leben in royalem Saus und Braus aus, um der Liebe wegen ins versiffte New York zu ziehen und mit dem US-amerikanischen Way of Life anzuecken.