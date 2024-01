«How I Met Your Mother»-Star Josh Radnor hat geheiratet

Josh Radnor hatte vergangenen November verkündet, dass er plant, zu heiraten. Der Schauspieler und Sänger hatte dies US–Medienberichten zufolge bei einem Auftritt in New York seinen Fans verraten. Radnor, der auch in den TV–Serien «Hunters» und «Fleishman Is in Trouble» zu sehen war, sagte der Zeitung «New York Times», dass er und Jordana Jacobs sich im Februar 2022 bei einem Klangmeditations–Retreat kennengelernt hätten. Er habe daraufhin sofort gewusst, dass sie die Richtige für ihn sei, so der Künstler weiter.