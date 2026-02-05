«How I Met Your Mother»-Star Josh Radnor ist Vater geworden

Schauspieler Josh Radnor (51) und seine Frau Jordana sind Eltern geworden. Wie der Star aus «How I Met Your Mother» via Instagram mitteilte, handelt es sich um einen Jungen, der bereits vor einiger Zeit auf die Welt kam.
«Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum»
Am Mittwoch gab Radnor die freudige Nachricht bekannt. «Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten ein Baby bekommen (!!)», schrieb der Schauspieler neben einer Reihe von Fotos, die ihn und seine Frau mit ihrem Baby zeigen. Dazu verriet er: «Was wir bisher wissen: Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum. Er ist sehr aufmerksam und nachdenklich. Er ist wie hypnotisiert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort ‹Baba Ghanoush› total witzig. Er ist eine absolute Freude, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist.»
Dazu schickte er auch noch «allen anderen Eltern von Neugeborenen da draussen ganz viel Liebe». Es sei eine aufregende, wunderschöne, anstrengende und herzergreifende Zeit und er sei sehr dankbar.
Radnor veröffentlichte mehrere Bilder von dem Baby, dessen Namen er nicht verriet. Auf einem sieht seinen Spross lächelnd an. Auf einem anderen Foto ruhte das Baby auf einer Gitarre, während der Schauspieler sie stimmt. Das dritte Foto zeigt Ehefrau Jordana im Krankenhausbett mit dem Kind auf dem Arm.
Das Paar hatte im Januar 2024 geheiratet. Im November 2024 sprach Radnor mit «People» über das Eheleben und sagte: «Es ist fantastisch. Ich liebe es. Ich liebe es.» Josh Radnor wurde durch seine Hauptrolle des Ted Mosby in der US–Sitcom «How I Met Your Mother» bekannt, die er von 2005 bis 2014 verkörperte.