«How I Met Your Mother»-Star Josh Radnor ist Vater geworden

«Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum»

Am Mittwoch gab Radnor die freudige Nachricht bekannt. «Meine Frau und ich haben vor ein paar Monaten ein Baby bekommen (!!)», schrieb der Schauspieler neben einer Reihe von Fotos, die ihn und seine Frau mit ihrem Baby zeigen. Dazu verriet er: «Was wir bisher wissen: Sein Lächeln erhellt den ganzen Raum. Er ist sehr aufmerksam und nachdenklich. Er ist wie hypnotisiert, wenn ich ihm Lieder auf der Gitarre vorspiele. Er findet das Wort ‹Baba Ghanoush› total witzig. Er ist eine absolute Freude, und Jordana und ich sind überglücklich, dass er da ist.»