Comedy-Serie von Chuck Lorre

«How to Be a Bookie»: Erster Trailer zu Charlie Sheens TV-Comeback

Ein erster Trailer gibt spannende Einblicke in das neue Serien–Projekt des «Two and a Half Men»–Schöpfers Chuck Lorre. In «How to Be an Bookie» legt Hollywood–Skandalnudel Charlie Sheen ein fulminantes Comeback hin.