«How to sell drugs»-Star Maximilian Mundt dreht neue Comedy-Serie

Dass seine Beziehung zu Noemi dabei ins Straucheln gerät, liegt weniger an der Erkrankung als an Julians Unfähigkeit, offen damit umzugehen. Vor allem die bevorstehende Operation, bei der ein Hoden entfernt werden muss, wird für den Fitnesstrainer zur existenziellen Krise: Was bleibt von seiner Männlichkeit, wenn sein Körper nicht mehr dem entspricht, was er für «normal» hält? Während Julian verzweifelt versucht, sein Selbstbild, seine Partnerschaft und sein Ego gleichzeitig zusammenzuhalten, stellt sich die Frage: Hat wahre Stärke tatsächlich etwas mit körperlicher Unversehrtheit zu tun?