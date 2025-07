Howard Carpendale hat Ratschläge für Wolfgang Grupp

Howard Carpendale (79) hat unterstützende Worte an Wolfgang Grupp (83) gerichtet. In einem Brief an seine frühere Belegschaft machte der Ex–Trigema–Chef zuvor öffentlich, dass er an Altersdepressionen leidet. Er berichtete zudem von einem Suizidversuch, der im Zusammenhang mit seiner Erkrankung steht. Carpendale scheint sich in den Schilderungen des Unternehmers wiederzuerkennen. Im Gespräch mit «Bild» findet der Sänger persönliche Worte für Grupp.