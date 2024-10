Howard Carpendale: «Meine ganze Familie lebt nicht mehr»

In dem Gespräch mit der «Bild am Sonntag» liess der 1946 in Durban geborene Carpendale zunächst seine glückliche Kindheit in Südafrika Revue passieren. «Meine Kindheit war eigentlich ein Traum», so der Sänger. «Abgesehen von der Apartheid in unserem Land. Als kleiner Junge hatte ich zum Glück noch keine Ahnung, was das bedeutet».