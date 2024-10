Howard Carpendale verkündet Abschiedstournee zum 80. Geburtstag

Carpendales Abschiedstournee beginnt am 12. März 2026 in Riesa, und führt ihn im Anschluss über unter anderem Köln, München, Leipzig und Berlin nach Hamburg, wo am 18. April das grosse Finale steigt. Der Vorverkauf startet am 18. Oktober, teilt der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment mit. Seinen 80. Geburtstag feiert der in Südafrika geborene Sänger am 14. Januar 2026.