«Hubert ohne Staller»: Neuer Fernsehfilm kommt Anfang des Jahres

Die Beamtinnen Susanne Gabler (Doris Schretzmayer) und Franziska Haas (Marlene Morreis) wollen sich um die österreichische Leiche kümmern, während das deutsche Duo sich der anderen widmet. Ihre Vorgesetzten ordnen jedoch an, dass die beiden Ermittlerpaare an dem Fall zusammenarbeiten sollen. Was anfangs aufgrund persönlicher Differenzen unmöglich erscheint, entwickelt es sich zu einer Geschichte, in der auch die Liebe eine Rolle spielt.