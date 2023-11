Hugh Grant und Anna Eberstein überstrahlen die «Wonka»-Weltpremiere

Viel Trubel in London: In der Royal Festival Hall ist am vergangenen Dienstagabend die Weltpremiere des kommenden Kinofilms «Wonka» gefeiert worden, zu der natürlich auch die berühmten Darstellerinnen und Darsteller erschienen sind. Hugh Grant (63), der in «Wonka» die Rolle eines Oompa Loompas innehat, liess sich von seiner Frau Anna Eberstein begleiten. Die beiden überstrahlten den roten Teppich geradezu.