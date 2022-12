Hugh Jackman gibt Ausblick auf Charakterdynamik in «Deadpool 3»

Jackmans ambitionierter Trainingsplan für «Deadpool 3»

Jackman spielt derzeit am Broadway die Hauptrolle in «The Music Man». Dadurch sei es zeitlich «viel schwieriger», zu trainieren, um als Wolverine in Form zu kommen. «Ich habe im Moment acht Vorstellungen pro Woche, also hebe ich nur dreimal pro Woche Gewichte», erklärte der Hollywood-Star. In einem Monat könne er aber wieder «ein- oder zweimal am Tag trainieren» und habe dann sechs Monate Zeit, sich vorzubereiten.