Hugh Jackman startet Konzertreihe mit Auftritt von Ryan Reynolds

«Der beste Mensch, den ich kenne»

Darin lobte er Jackmans Freundlichkeit und Höflichkeit bei ihrem ersten gemeinsamen Film und seinen Umgang mit den Leuten am Set. Er nannte den Schauspieler «den besten Menschen, den ich kenne». Er sei der erste grosse Filmstar gewesen, mit dem er vor 16 oder 17 Jahren bei «X–Men Origins: Wolverine» zusammengearbeitet hatte.

«Was ich gesehen habe, war so ziemlich das Beste, was man erleben kann, wenn man sich in der Branche hocharbeitet. Ich habe einen Filmstar gesehen», schwärmte Reynolds von Jackman. Und witzelte: «Ja, er war mal ein Filmstar. Und jetzt das ganze Singen und so.»