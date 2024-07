Hugh Jackman und Ryan Reynolds: Hollywoodstars zu Gast bei der Heim-EM

Ein «wundervoller» Fussballabend für Ryan Reynolds

Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) befinden sich derzeit auf Werbe–Tour für ihren neuen Film «Deadpool & Wolverine», der am 24. Juli in den Kinos anläuft. Wie passend, dass am 6. Juli während des Aufenthalts der Hollywoodstars in Berlin das Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und der Türkei im Olympiastadion anstand.