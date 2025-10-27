Hugh Jackman und Sutton Foster feiern Pärchen-Debüt auf rotem Teppich

Gerüchte über eine Beziehung von Jackman und Foster waren im Oktober 2024 hochgekocht. Ein Insider sprach etwa gegenüber der «Page Six» davon, dass eine Romanze der beiden ein offenes Geheimnis in der Branche sei. Im Januar 2025 wurden sie dann händchenhaltend in Kalifornien gesichtet. Ihre Beziehung hielten sie bis zuletzt jedoch grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Tagen zeigten die Schauspieler sich bei einer Gala in New York, bevor es schliesslich in Hollywood gemeinsam auf den roten Teppich ging.