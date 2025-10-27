Hugh Jackman und Sutton Foster feiern Pärchen-Debüt auf rotem Teppich

Getrennt voneinander sind sie schon über unzählige rote Teppiche geschlendert und auch zusammen sind sie als Red–Carpet–Kollegen bereits aufgetreten. Jetzt haben sich Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) erstmals ganz offiziell als Paar die Ehre gegeben.
Gemeinsam zeigten sich der australische Hollywoodstar und die US–Schauspielerin bei der Premiere seines neuen Films «Song Sung Blue». In aufeinander abgestimmten, schlicht–schwarzen Looks schritten sie zusammen vor dem berühmten TCL Chinese Theatre in Hollywood strahlend über den roten Teppich. Für die Fotografen schlangen sie auch die Arme umeinander.
Zwei Scheidungen, ein Glück
Jackman und Foster sollen sich erstmals in den 2000ern kennengelernt haben, als sie in denselben Theaterkreisen unterwegs waren. Zueinander fanden sie aber erst viele Jahre später. Seit Ende 2021 arbeiteten sie gemeinsam am Broadway für das Musical «The Music Man» zusammen, zu diesem Zeitpunkt waren beide aber noch verheiratet.
Foster hatte laut Medienberichten nach rund zehn Ehejahren im Oktober 2024 die Scheidung von dem Drehbuchautor Ted Griffin (54) eingereicht. Jackman hatte unterdessen bereits 1996 die Schauspielerin Deborra–Lee Furness (69) geheiratet. Im September 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden wurden «People» zufolge im Sommer 2025 endgültig juristisch geschieden.
Gerüchte über eine Beziehung von Jackman und Foster waren im Oktober 2024 hochgekocht. Ein Insider sprach etwa gegenüber der «Page Six» davon, dass eine Romanze der beiden ein offenes Geheimnis in der Branche sei. Im Januar 2025 wurden sie dann händchenhaltend in Kalifornien gesichtet. Ihre Beziehung hielten sie bis zuletzt jedoch grösstenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Vor wenigen Tagen zeigten die Schauspieler sich bei einer Gala in New York, bevor es schliesslich in Hollywood gemeinsam auf den roten Teppich ging.