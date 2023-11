Hugh Laurie und Mark Ruffalo in «Alles Licht, das wir nicht sehen»

Die Hintergrundgeschichten der beiden Hauptfiguren werden durch ausgedehnte Rückblicke erzählt. Besonders Werners schreckliche Zeit in der als «Napola» bekannten Nationalpolitischen Erziehungsanstalt wird hier bei etlichen Zuschauerinnen und Zuschauern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch in der Produktion scheute der Streamingdienst Netflix erkennbar weder Kosten noch Mühen. Entstanden an Originalschauplätzen in Frankreich sowie in Budapest, sind die historischen Details in der Miniserie durchweg stimmig.