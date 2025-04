Hugo Egon Balder zeigt sich mit seiner Tochter Saliha in Köln

Besondere Begleitung für Comedy–Star Hugo Egon Balder (75)! Der Entertainer war am Montag als Moderator Teil eines Events in Köln. Begleitet wurde er zu der Abendveranstaltung von seiner Tochter Saliha Balder (24). Zusammen posierte das Vater–Tochter–Duo gut gelaunt für die Fotografen. Einen Schnappschuss davon veröffentlichte die 24–Jährige auch in ihrer Instagram–Story.